L'actrice Audrey Lamy donne de ses nouvelles après la perte de son deuxième enfant

Sept mois après la perte de son deuxième enfant, Audrey Lamy est sortie du silence.

C’est sur Instagram que l’actrice a fait son retour, publiant un cliché d’un paysage de montagne sous un magnifique ciel bleu. Souhaitant une «bonne rentrée» à ses fans, elle en a profité pour évoquer à demi-mot le drame. «Merci pour tous vos messages et votre soutien ça m’a énormément touché», a-t-elle ainsi écrit.

En février dernier, alors qu’Audrey Lamy et son compagnon Thomas Sabatier s’apprêtaient à accueillir leur deuxième enfant, un communiqué avait annoncé la perte du bébé. «Très affectée par ce drame, Audrey Lamy ne souhaite pas s’exprimer à ce sujet et demande aux médias de bien vouloir respecter son deuil, sa douleur et celle de sa famille», pouvait-on lire.

L’actrice était depuis restée à l’écart de toute vie médiatique, profitant notamment du confinement pour se ressourcer avec ses proches dans la maison familiale des Cévennes.

Alexandra Lamy à ses côtés

Son retour sur les réseaux sociaux a suscité de nouveaux commentaires de soutiens, de ses abonnés, mais également de ses proches. A commencer par sa sœur Alexandra Lamy. «Je t’aime fort», lui a-t-elle ainsi écrit.