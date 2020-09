Vidéo : une ex-petite amie du rappeur Moha la Squale le décrit «comme un grand malade»

Le rappeur parisien Moha la Squale est au coeur d'une vaste polémique depuis qu'une ex-petite amie l'a accusé d'avoir frappé, insulté et violé plusieurs de ses anciennes compagnes. De nouveaux témoignages émanant d'autres jeunes filles corroborent cette version.

«Il était ultra irrespectueux avec moi. Disons que si moi ça été, j'ai pas mal de gens que je connais qui ont connu des choses très graves vis à vis de lui. C'est un grand malade, c'est la seule chose que je dirais», explique la jeune femme qui se fait appeler Romy. Dans sa story Instagram, elle poursuit ses accusations : «vos rappeurs violents qui font des sons de love, et qui séquestrent des meufs et frappent leur go (copine), on adore que ce genre de pourriture soit streamer à fond», écrit-elle en mentionant Moha La Squale et l'une de ses chansons «Luna».

a fille à l'origine des accusations s'exprime sur Moha La Squale ! pic.twitter.com/jcd8TLFah0 — Rapmedia (@Rapmediadivers) September 6, 2020

Cette dernière, une des anciennes compagnes du rappeur à qui il a dédié ce morceau, a, elle aussi, décidé de sortir du silence, selon un texte repris sur son compte Instagram par Lena Simonne, compagne de Romeo Elvis. «J'ai passé deux ans avec Moha. Deux ans d'enfer, de violences physiques, psychologiques, de menaces, de cris, de larmes, d'interdictions en tout genre, bref, je pourrais dérouler longtemps, la liste est longue (…). Il m'a écrit Luna alors qu'il passait son temps à me hurler dessus, à me reprocher tout et n'importe quoi, à être super violent avec moi, humiliant...», explique-t-elle. Le rappeur pourrait avoir fait d'autres victimes. Celui-ci n'a pas encore réagi aux accusations.

Mohamed Bellahmed, chanteur parisien de 25 ans, avait été accusé en septembre 2019 d'avoir menacé avec un couple un couple à la Réunion. En juin dernier, il avait été interpellé dans le 18e arrondissement parisien pour «refus d'obtempérer aggravé», «outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique» et «rébellion».