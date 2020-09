Zendaya : ses tresses éblouissent des millions d'internautes

Zendaya a partagé trois selfies la montrant avec sa nouvelle coiffure sur les réseaux sociaux. Des clichés de ses tresses en plein soleil qui n’ont pas laissé ses fans indifférents.

En seulement 12 heures, plus de 9 millions de personnes avaient «liké» le nouveau look de la comédienne de 24 ans, qui apparait avec un collier doré et un simple débardeur blanc.

Même chose sur Twitter, où l’héroïne de la série de la chaîne américaine HBO Euphoria – qui lui a valu une nomination dans la catégorie de la meilleure comédienne lors de la dernière cérémonie des Emmy Awards – a vu plusieurs centaines de milliers de personnes retweeter ses photos.

Zendaya a été révélée en 2010 dans la série Shake it up diffusée sur Disney Channel. Elle est également apparu dans le film Spider-Man : Homecoming en 2017, ainsi que The Greatest Showman aux côtés de Hugh Jackman et Zac Efron en 2018. Force est de constater que sa popularité ne cesse de grandir au fil des années.