50 Cent offre 30.000 dollars aux employés d'un Burger King

Aux Etats-Unis, l'usage veut que le pourboire laissé dans un restaurant atteigne 15 à 20% du montant de l'addition. Mais, pour 50 Cent, c'est bien trop peu. De passage dans un Burger King du Queens à New-York, le rappeur a donné la coquette somme de 30.000 dollars aux employés de l'établissement.

Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre d'abord l'ami de 50 Cent, l'entrepreneur Jay Mazini, qui se présente au drive du fast-food et demande à tous les employés de se rassembler à la fenêtre.

Il commence lui même la distribution en sortant une épaisse liasse de billets de sa poche, sous les yeux de l'équipe du Burger King, stupéfaite. Puis 50 Cent se présente à son tour, avec davantage d'argent et sous les cris des employés qui le reconnaissent immédiatement.

Sur Instagram, Jay Mazini a commenté cette initiative, assurant que l'objectif était de rendre hommage aux effectifs des fast-food, pour leur travail en période de crise sanitaire. «Moi et 50 Cent, on a fait fermer le Burger King du Queens, écrit-il. On a donné plus de 30.000 dollars à ces employés qui travaillent dur pendant la pandémie. FIF m'a dit qu'il aimait ce que je faisais, je lui ai dit que c'était bon pour le karma. Changer des vies et se connecter aux vraies personnes».

L'entrepreneur n'en est pas à son coup d'essai. Sur les réseaux sociaux, d'autres vidéos le montrent dans des situations semblables, sortant de grosses sommes d'argent de ses poches pour les distribuer aux employés de différents restaurants.