Wejdene surprend ses fans en posant pour la première fois avec sa soeur, et la ressemblance est frappante

Les abonnés de Wejdene ont cru voir double l'espace d'un instant. Sur une photo publiée jeudi, l'artiste de 16 ans pose au côté d'une femme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et qui n'est autre que sa sœur.

La publication qui date de jeudi soir a suscité de nombreuses réactions chez les abonnés de l'interprète du tube Anissa. En particulier, c'est la ressemblance entre les deux sœurs qui a surpris les internautes.

Une similitude d'autant plus remarquable que les deux jeunes femmes posent tête contre tête dans des tenues traditionnelles japonaises.

Vendredi après-midi, le cliché avait récolté plus de 291.000 «likes».

Pendant le confinement, à la mi-avril, la chanteuse de R’n’B d’origine tunisienne et qui vit à Brunoy dans l’Essonne, avait publié la chanson «Anissa» sur le réseau social TikTok très prisé par les adolescents. Elle était alors la nouvelle star du web en à peine quelques jours.

Le morceau qui évoque une histoire de tromperie entre son ex et sa cousine Anissa, enregistre plus de 56 millions de vues sur YouTube.