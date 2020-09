Lorie Pester est maman pour la première fois

Lorie Pester a pris la parole pour annoncer une bonne nouvelle, ce vendredi 11 septembre, sur Instagram. La chanteuse et actrice a annoncé la naissance de son premier enfant, une petite fille prénommée Nina.

Une grossesse que la jeune femme de 38 ans, atteinte d'endométriose, affirme avoir voulu garder secrète dans un long message posté sur le réseau social.

«J'attendais un peu avant de vous l'annoncer. J'avais besoin de prendre le temps. Le temps de nous découvrir , celui de nous comprendre et de nous apprivoiser», écrit-t-elle. «Du temps pour savourer, à notre rythme, chacun de ces premiers instants, intenses, uniques. Nous le méritons, après le parcours du combattant que fut mon désir de maternité», poursuit-elle. «Pour ces raisons, je n'avais rien dévoilé jusqu'à présent mais aussi par superstition. Pendant la grossesse, je redoutais que quelque chose de néfaste ne se produise, pas très rationnel j'en conviens».

Depuis plusieurs années, la chanteuse évoque son combat contre l'endométriose dans les médias. Il y a deux ans, elle révélait avoir fait une grossesse extra-utérine et avoir congelé ses ovocytes en Espagne. Aujourd'hui, à travers ce message posté sur Instagram, la comédienne souhaite délivrer un message d'espoir.

«Ce message est aussi pour celles et ceux qui doivent se battre pour pouvoir donner la vie. Vous dire de ne jamais perdre espoir, d'avoir foi en votre désir, jusqu'au bout», souligne-t-elle. «Qu'importe les moments difficiles ou les périodes de doutes, ces phases où vous vous poserez la question de tout laisser tomber. Au diable les douleurs, les torrents de larmes, ces jours où l'épuisement ne vous permet plus de porter votre propre corps», ajoute-elle. «Je peux vous dire aujourd'hui combien ça en vaut la peine et que finalement l'adversité rend les choses plus belles encore».