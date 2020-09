L’acteur Chris Evans diffuse par accident une photo de son pénis

Le cliché n’est pas passé inaperçu. L’acteur américain Chris Evans, notamment interprète de Captain America dans les films Marvel, a diffusé, par erreur, une photo de son pénis dans sa story Instagram.

Ce samedi 12 septembre, l'acteur a partagé une vidéo dans laquelle on pouvait le voir jouer au Head’s Up, un jeu dont le but est de deviner le personnage qu'on nous a attribué en posant des questions à ses adversaires.

Mais au lieu de télécharger directement la séquence en question, l'interprète de Captain America a réalisé une capture vidéo de son téléphone, qui s’est terminée par une vue d’ensemble de sa galerie. Dans laquelle se trouvait une photo de son pénis en érection.

Malheureusement pour lui, quand Chris Evans s’est aperçu de son erreur, il était déjà trop tard. De nombreux internautes avaient eu le réflexe de réaliser une capture d’écran. Après quoi il est devenu l’un des sujets les plus discutés sur Twitter.

Si certains se sont empressés de relayer le cliché, d’autres, au contraire, ont décidé de partager des photos de l’acteur, seul ou avec son chien, pour aller à contre-courant du buzz et protéger la star, qui pour l’heure, n’a pas réagi à cet incident.

Last time I checked this man was human like us all, hearing what happened today to him left me speechless and disappointed in humanity again. So to cleanse anyone's timeline I'm posting this because he doesn't deserve this and this is pretty much invasion of privacy. #ChrisEvans pic.twitter.com/SvIG6DDSqx

— Sam (@Sam98947265) September 12, 2020