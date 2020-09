Emma CakeCup décide de vendre ses photos dénudées pour devancer un chantage

Un chantage qu'elle n'est pas la première à subir. L'influenceuse Emma CakeCup a dévoilé sur Instagram être victime d'une tentative d'extorsion. En jeu : des images d'elle dénudée qui pourraient être publiées sur Internet.

«Coucou ma petite Emma, avec quelques petites recherches et connaissances, j'ai pu me procurer des superbes photos de toi [...]. Je te propose de ne jamais les divulguer en échange de 10.000 euros», peut-on ainsi lire dans une capture écran d'un mail qu'elle a reçu et partagé sur Instagram. Le chantage concernerait des photos tirées d'un shooting Playboy pour lequel la jeune femme avait posé. «Je suis dans un état, je vous jure franchement, c'est vraiment horrible cette situation. Je regrette tellement d'avoir fait ce shooting», a confié la jeune femme à ses abonnés.

Alors, l'influenceuse de 24 ans a décidé de prendre les devants en publiant elle-même ces photos dénudées. La première étape a été de publier une photo d'elle avec un t-shirt blanc dans l'eau, révélant sa poitrine. Ensuite, elle a créé un compte sur le site MYM, sur lequel elle vend des photos contre un abonnement mensuel ou annuel. Un fonctionnement similaire à Onlyfans, qui cartonne ces derniers mois.

«J’espère sincèrement que vous n’allez jamais être dans la position dans laquelle je suis. Je ne souhaite ça à personne. Force à toutes les personnes à qui c’est arrivé», a-t-elle écrit sur Instagram.

À noter que certains internautes l'ont accusée de mentir pour justifier la création de son compte sur MYM. Ces doutes sont notamment liés au fait qu'Emma CakeUp avait été accusée d'arnaque par le passé, en faisant la promotion de sites douteux sur ses réseaux sociaux.