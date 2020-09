Zoe Parker, ex-star du porno, est morte dans son sommeil à 24 ans

Elle avait quitté le monde du porno il y a quelques mois seulement. Zoe Parker, ancienne actrice de films pour adutes, est morte dans son sommeil à 24 ans le samedi 12 septembre.

«Nous sommes tristes d'annoncer que Zoe Parker est décédée dans son sommeil le 12 septembre vers 2 heures du matin», a écrit son petit ami sur la page de la cagnotte lancée pour financer ses funérailles.

Son décès précoce a bouleversé ses proches. «J'ai parlé à Zoe Parker hier soir. Je n'arrive même pas à croire qu'elle soit partie. Cela ne semble même pas possible. Elle était si heureuse de sa nouvelle vie au Texas. Comme vous pouvez l'imaginer, son fiancé est complètement dévasté. Zoe l'aimait tellement», a expliqué l'un de ses amis. Les raisons de son décès sont pour l'heure inconnues.

Elle s'était lancée dans l'industrie du X en 2014 et était très vite parvenue à s'imposer comme l'une des actrices les plus sollicitées par les producteurs américains. Après avoir tourné dans plus de 100 films, elle avait décidé d'entamer un nouveau chapitre de sa vie en se retirant dans le Texas.