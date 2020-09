Cardi B et le rappeur Offset entament une procédure de divorce

L'histoire d'amour entre Cardi B et le rappeur Offset est officiellement terminée. Après trois ans de mariage, la star américaine a entamé, ce mardi 15 septembre, une procédure de divorce.

L’artiste de 27 ans originaire du Bronx a expliqué dans les documents légaux, que plusieurs médias américains ont pu consulter en détail, qu’il n’y a «aucune perspective de réconciliation».

Le couple s’était séparé une première fois quinze mois après leur union, célébrée en septembre 2017. «Ça ne fonctionne plus entre nous depuis longtemps déjà. Et ce n'est la faute de personne, simplement nous ne nous aimons plus», avait déclaré l'ancienne stripteaseuse dans une vidéo Instagram. Cardi B et Offset s’étaient finalement remis ensemble quelques mois plus tard.

elle réclame la garde de sa fille

Désormais, l'interprète du tube «Wap» veut définitivement mettre un terme à leur idylle, et réclame la garde exclusive de sa fille de deux ans, Kulture, ainsi qu'une pension alimentaire, dont on ignore le montant.

Selon les documents déposés au tribunal du comté de Fulton en Géorgie, Etat dont est originaire le rappeur de 28 ans, de son vrai nom Kiari Cephus, l'audience aura lieu le 4 novembre prochain.