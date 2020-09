Polémique : l'interprète de Hagrid dans Harry Potter, Robbie Coltrane, prend la défense de JK Rowling

Sous les feux des critiques depuis des propos jugés transphobes, J.K. Rowling peut compter sur le soutien de Robbie Coltrane, alias Hagrid, qui prend sa défense.

Après ses récents propos jugés transphobes, JK Rowling est à nouveau dans le viseur de la communauté LGBTQI. Et ce, car «Troubled blood», le cinquième volet des «Enquêtes de Cormoran Strike» - la saga policière que JK Rowling signe sous le pseudo de Robert Galbraith - est paru ce 15 septembre 2020, outre-manche. Le scénario basé sur un tueur qui s'habillerait en femme, n'a pas été bien accueilli par la communauté transgenre au point de voir fleurir le hashtag #RIPJKRowling sur les réseaux sociaux.

Interrogé par RadioTimes, Robbie Coltrane a volé au secours de la femme de lettres : «je ne pense pas que ce qu'elle a dit était si offensant. Je ne sais pas pourquoi mais il y a toute une génération de personnes sur Twitter qui traînent en attendant d'être offensées».

Au cours de l'interview, l'acteur de 70 ans prévient qu'il ne compte pas être mêlé à cette polémique et ne mâche pas ses mots concernant les «haters» : «je ne veux pas être inclus dans tout ça à cause de tous les courriers haineux et de toute cette merde, ce dont je n'ai pas besoin à mon âge».

S'ils n'ont pas tenu à accabler la romancière, Rupert Grint, Emma Watson et Daniel Radcliffe - le trio interprétant les célèbres sorciers - a soutenu leurs fans de la communauté LGBTQI + offensés par les déclarations récentes de JK Rowling. Sur Twitter, la romancière avait en effet critiqué le fait «d'effacer» son genre. Pour elle, cela pouvait «enlever à beaucoup de discuter de leur vie de manière significative».

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth.

L'écrivaine tente, depuis, de se justifier. Sans succès.

I respect every trans person’s right to live any way that feels authentic and comfortable to them. I’d march with you if you were discriminated against on the basis of being trans. At the same time, my life has been shaped by being female. I do not believe it’s hateful to say so.

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020