Le harceleur de Taylor Swift condamné à 30 mois de prison ferme

Depuis plusieurs années, le nom d'Eric Swarbrick fait trembler Taylor Swift. Obsédé par la chanteuse, ce Texan la harcèle, lui écrit, tente de pénétrer chez elle et menace sa vie. Un calvaire pour la jeune femme qui va néanmoins pouvoir profiter d'un peu de répit : un juge fédéral vient de condamner le harceleur à 30 mois de prison ferme.

Cette peine d'emprisonnement est assortie de trois ans de liberté surveillée. Eric Swarbrick a été arrêté en août dernier chez la star, à Nashville, alors qu'il tentait, selon ses dires, de lui remettre en mains propres une énième missive.

Taylor Swift’s stalker was sentenced to 30 months in prison today for harassment, stalking, and making vulgar and disturbing threats to Taylor and her team over the past 2 years. pic.twitter.com/vLxCkDlSvk

— Taylor Swift News (@TSwiftNewsLA) September 17, 2020