La nouvelle compagne de Brad Pitt fait taire les rumeurs sur Instagram

Depuis que son idylle avec Brad Pitt a été rendue publique, Nicole Poturalski suscite la curiosité... et les rumeurs. Mardi 15 septembre, elle a posté un court message sur Instagram que des internautes se sont empressés d'interpréter : «Happy people don't hate», «Les gens heureux n'éprouvent pas de haine». Pour certains, cette phrase fait clairement référence à Angelina Jolie, l'ex-femme de Brad Pitt.

Il se murmure que l'actrice est furieuse de voir son ancien compagnon entamer une relation avec Nicole Poturalski. Par conséquent, leurs fans sont convaincus que les trois se détestent cordialement. Ainsi, le mannequin allemand de 27 ans aurait posté cette phrase énigmatique en réponse aux rumeurs.

Un bref échange dans les commentaires laisse d'ailleurs penser qu'il y a du vrai dans cette théorie. Lorsqu'une personne lui demande : «Si c'est le cas, alors pourquoi toi et Brad détestez Angelina ? Pratique ce que tu prêches», Nicole Poturalski répond simplement «Je ne déteste personne».

Un second internaute s'est alors immiscé dans la conversation pour soutenir la jeune femme : «Allez, Nicole n'a jamais dit qu'elle détestait Angie. Ce sont toujours les paparazzi qui créent des histoires en disant "une source a dit que...". Je pense qu'il n'y a que Brad qui gère les choses avec Angie, ce ne sont pas les affaires de Nicole». Un message que la principale intéressée a approuvé d'un simple «Amen», certes concis mais on ne peut plus clair.