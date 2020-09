Quand Elle Fanning transforme son eczéma en maquillage

Un bel exemple de body positivisme. L'actrice américaine Elle Fanning a partagé sur Instagram cette semaine des photos d'elle sans maquillage, montrant ses paupières recouvertes de rougeurs. «De l’eczéma, mais faites-en du fard à paupières», a-t-elle commenté sous sa publication, le prenant avec humour.

Ces trois clichés montrant la star de 22 ans au naturel, sans filtre, assumant ses problèmes de peau, ont ravi ses abonnés. De nombreux et de nombreuses se sont en effet reconnus en elle, comme le prouvent les quelque 730.000 likes et les dizaines de commentaires.

«Merci de ne pas utiliser une douzaine de filtres, c'est tellement agréable de voir une vraie texture de peau normale sur cette application et cela me fait me sentir bien dans ma peau», a notamment écrit une internaute sous la publication.

Certaines ont également remercié l'actrice, révélée dans les films «Somewhere» et «Super 8», de mettre la lumière sur l'eczéma, une inflammation de la peau non contagieuse dont souffrent 2 millions de personnes en France selon l'Association française de l'eczéma.

Celle qui a joué dans «The Neon Demon» ou encore les deux volets de «Maléfique» n'est pas la première star à prôner l'acceptation de soi, et à parler sans complexe de ses problèmes de peau. L'an dernier, Kim Kardashian a dévoilé sur Instagram des photos de son psoriasis, tachetant son visage et ses jambes. En France, c'est la youtubeuse beauté EnjoyPhoenix qui s'est révélée sans maquillage à ses fans en mai 2019, pour parler de son problème d'acné hormonale.