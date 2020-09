La mère de Sylvester Stallone est morte à l'âge de 98 ans

L’acteur américain Sylvester Stallone est en deuil. Sa mère, Jackie Stallone, est décédée dans son sommeil à l’âge de 98 ans.

De son vrai nom Jacqueline Frances, Jackie laisse derrière elle trois enfants : Sylvester et Franck Stallone, fruits de ses amours avec le coiffeur italo-américain Francesco Stallone, et l’actrice Toni d’Alto, décédée d’un cancer du poumon en août 2012, qu’elle avait eu avec son second mari, Anthony Filiti.

«Ce matin, mes frères et moi avons perdu notre mère. Elle est morte dans son sommeil comme elle a toujours voulu», a écrit ce mardi 22 septembre le frère du célèbre acteur sur son compte Facebook. «C'était une femme remarquable, qui s'entraînait tous les jours, pleine de courage et sans peur. (...) C'était dur de ne pas l'aimer, c'était une personne très excentrique et flamboyante.», a-t-il poursuivi.

Fan de sport, elle avait produit, dans les années 1980, l’émission de catch féminin GLOW (The Gorgeous Girls of Wrestling), qui a été diffusée durant cinq ans. La mère de l’interprète de John Rambo se passionnait aussi pour l'astrologie, et était connue pour pratiquer la rumpologie, art divinatoire qui consiste à prédire l'avenir d’une personne en analysant les lignes de ses fesses et de son sillon inter fessier.

Celle qui aimait se faire surnommer «Mamma Rocky», et qui n’avait jamais caché son amour pour la chirurgie esthétique, avait également fait parler d’elle en participant, en 2005, à l’émission Celebrity Big Brother, au côté de son ex-belle-fille, Brigitte Nielsen. Sylvester Stallone n'a pas encore réagi à cette triste nouvelle.