Nagui victime d'une folle rumeur qui l'accuse d'être l'auteur des mutilations de chevaux

Nagui est empêtré dans une terrible rumeur qui le dépasse. L'animateur est en effet la cible de certains internautes qui l'accusent d'être l'auteur des mutilations contre les chevaux en France.

C'est par le biais de sa chroniqueuse Fanny Ruwet, qui travaille avec lui dans son émission «La Bande originale», sur France Inter, que Nagui a appris la nouvelle. L'humoriste a dévoilé leur conversation sur le sujet sur Twitter, dimanche 20 septembre 2020.

Pour l’instant, il joue l’innocent. pic.twitter.com/Ceqflqa8nt — Fanny Ruwet (@FannyRuwet) September 20, 2020

«Je n'ai aucune idée d'où c'est parti, mais plein de gens ont commencé à dire que c'était toi le mystérieux gars qui mutile les chevaux», a-t-elle écrit à l'animateur de France 2 après avoir constaté que plusieurs internautes accusaient ce dernier d'être l'auteur de ces actes barbares.

Incrédule, Nagui est semblé tomber des nues en découvrant cette histoire. «Je ne comprends rien. Explique la vanne stp», lui a-t-il répondu. «La vanne, c'est l'absurdité», a-t-elle alors expliqué. «Ok je suis super trop vieux et soulagé», a lancé l'animateur.

«On est d’accord que je suis OBLIGÉE d’en faire mon sujet de chronique de mercredi ?», a également tweeté la chroniqueuse, préférant prendre le contrepied de toute cette affaire.

On est d’accord que je suis OBLIGÉE d’en faire mon sujet de chronique de mercredi ? https://t.co/D8OpbBLBEE — Fanny Ruwet (@FannyRuwet) September 20, 2020

L'affaire des chevaux mutilés est pourtant loin d'être un canular et le mystère qui l'entoure ne cesse de prendre de l'ampleur en France. Depuis le début de l'année, plus d'une trentaine d'équidés ont été mutilés. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé, le 7 septembre dernier, que 153 enquêtes avaient été ouvertes sur plus de la moitié des départements de France. Un numéro vert, «destiné à tous les propriétaires de chevaux», a également été mis en place par le gouvernement.

Mais sur Twitter, certains internautes sont persuadés que la rumeur autour de Nagui est vraie. De faux comptes de médias ont même été créés pour alimenter la rumeur et que l'histoire paraisse plausible. Ces faux comptes affirmaient que l'animateur avait été placé en garde à vue.

Très grosse campagne de fake news en cours avec des usurpations de médias et de comptes... #Nagui pic.twitter.com/9gkbPR5Sig — Benjamin D. (@ruedesmusees) September 21, 2020

Les réactions à cette rumeur sont variées, entre ceux qui plaisantent de la situation et ceux qui sont outrés que leur animateur préféré soit l'objet d'une telle rumeur.

Quand je vois Nagui en TT parce qu'il aurait mutiler des chevaux, mais qu'en fait c'est faux. Vous êtes des malades, c'est 2020 je crois en tout moi ! pic.twitter.com/SqwGqHoLU5 — Aurélia (@leyna_aurelia) September 21, 2020

Impossible. Nagui est à cheval sur les principes. — Michael Andell (@MichaelAndell) September 22, 2020

le truc avec nagui et les chevaux c’est le truc le plus drôle sur Twitter en 2020 — nicolas (@stroebee) September 21, 2020

J'espère que sur BFM ce matin ils vont parler de Nagui c'est très grave ce qu'il a fait — Lubber (@LeKingFondue) September 22, 2020

C'est quoi ces rumeurs sur Nagui ?? Beaucoup beaucoup de mal à y croire... C'est de la science fiction. Je ne l'imagine pas faire ce genre d'horreurs perso... — Chacha_155 (@Chacha__155) September 22, 2020

Ceux qui ont lancé cette sale rumeur autour de Nagui sont plus que dégueulasses ! Une sale (euphémisme) attitude qui en dit long sur certaines mentalités.



C'est de la diffamation pure et simple.





Soutien total @Nagui qui en plus est un grand défenseur de la cause animale !! — Squirelito (@Squirelito) September 22, 2020