Le top Gigi Hadid et le chanteur Zayn Malik sont parents

Le top model Gigi Hadid et le chanteur Zayn Malik ont annoncé la naissance de leur premier enfant, une petit fille.

Gigi Hadid a posté un tendre cliché en noir en et blanc dévoilant la main du nourrisson. La main de son père la recouvre tendrement. «Notre fille nous a rejoints sur terre ce week-end et elle a déjà changé notre monde», écrit-elle.

Le papa, ancien membre du groupe One Direction, a également posté un cliché en noir et blanc, montrant la main de sa petite fille entourer d'un de ses doigts. Zayn Malik ne cache pas sa joie et son émotion en légende du cliché : «notre fille est là, en bonne santé et belle. Essayer de mettre des mots ce que je ressens en ce moment serait une tâche impossible. L'amour que je ressens pour ce petit humain dépasse mon entendement. Je suis reconnaissant de la connaître, fièr de l'appeler mienne, et reconnaissant pour la vie que nous aurons ensemble».

Les jeunes parents, visiblement sur leur petit nuage, n'ont pas communiqué la date exacte de la naissance, ni le prénom du bébé.

Le couple avait déjà tenté de cacher le plus longtemps possible la grossesse. En avril dernier, en plein confinement, des clichés du mannequin qui affichait un très léger baby bump avaient mis la puce à l'oreille de nombreux sites people. La jeune femme avait finalement confirmé l'heureuse nouvelle lors de l'émission The Tonight Show de Jimmy Fallon.

Gigi Hadid et Zayn Malik se sont rencontré en 2015 sur le tournage d'un clip du chanteur. Une relation qui a duré trois ans avant une première séparation. Depuis 2018, le couple faisait la joie des magasines people, multipliant les réconciliations et les ruptures. En février dernier, à l'occasion de la Saint-Valentin, le top model avait confirmé leur nouveau départ.