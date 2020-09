«Vivez à fond, tombez malades» : Nicolas Bedos prend position contre les restrictions anti-coronavirus

«Bas les masques. Stop aux stops. Aimons, à tort et à travers.» C'est un bon résumé du message qu'a souhaité envoyer l'auteur et le réalisateur Nicolas Bedos à ses abonnés Instagram et Twitter ce jeudi. Une position qui contraste avec les traditionnels appels à la prudence lancés régulièrement pour éviter la circulation du coronavirus.

Le fils de Guy Bedos a appelé à «TOUT» arrêter : les gestes barrières, les «masques» et les «confinements». «Vivez à fond, tombez malades, allez aux restaurants, engueulez les flicaillons, contredisez vos patrons et les lâches directives gouvernementales», a-t-il poursuivi. Seule exception concédée par l'artiste, les «parents très fragiles» qui souhaitent être protégés.

«Nous devons désormais vivre, quitte à mourrir (sic)», prêche-t-il aussi, avant de lancer : «on arrête d’arrêter. On vit. On aime. On a de la fièvre. On avance. On se retire de la zone grise. Ce n’est pas la couleur de nos cœurs».

«Vivons à fond, embrassons nous, crevons, ayons de la fièvre, toussons, récupérons, la vie est une parenthèse trop courte pour se goûter à reculons», conclut Nicolas Bedos.

De nombreux internautes en colère

Un texte qui a provoqué la colère de nombreux internautes au moment où les indicateurs montrent un regain inquiétant de la circulation du virus.

Les réactions sont venues notamment des personnes particulièrement vulnérables face au virus. Une utilisatrice d'Instagram a par exemple écrit le message suivant sous la publication de Nicolas Bedos : «Je suis immunodépressive et je vais continuer de porter un masque... qui vous protégera plus qu’il ne me protégera, malheureusement (...) Je comprends votre hymne à la vie mais pas le message qui dirait de vous suivre. Vous n’êtes ni médecin, ni gourou. Exaltez vous, ne prêchez pas s’il vous plait. Vivre, oui, et ensemble.»

«J'entends votre envie de liberté Monsieur (Nicolas Bedos), dans ce cas, je vous prierai de bien vouloir ne pas m'enlever la mienne en refusant publiquement une place en réanimation», a répondu une autre internaute à l'humoriste. Avant de poursuivre : «vous voulez le droit de vivre sans masque, sans distanciation, laissez moi avoir le droit de survivre et de pouvoir me soigner».