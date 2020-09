Drogue, prostitution... Mariah Carey se confie à Oprah Winfrey sur son enfance difficile

Invitée sur le plateau d'Oprah Winfrey, Mariah Carey a fait des révélations douloureuses sur son enfance.

Alors que son autobiographie, «The meaning of Mariah Carey», parait le 29 septembre prochain, la chanteuse est revenue sur quelques épisodes malheureux de sa vie dans l'émission «The Oprah conversation» (visionnable sur Apple TV).

On y apprend ainsi que Mariah Carey aurait été le souffre douleur de ses frères et soeurs, notamment de sa soeur aînée, Alison, qui l'aurait droguée avec du Valium et de la cocaïne, lui aurait infligé de terribles brûlures, et aurait tenté de la vendre à un proxénète.

Des «ex» frères et soeurs

L'interprète de «Heartbreaker» confie n'avoir jamais été proche de sa fratrie : «nous ne nous connaissons même pas vraiment... Nous n'avons pas grandi ensemble, c'est comme ça. Comme ils avaient déjà leurs vies au moment où je suis arrivée, ils avaient déjà été endommagés, à mon avis», explique-t-elle à l'intervieweuse star. Née d'un père noir et d'une mère blanche, Mariah Carey revient sur la difficulté à grandir en tant que métisse à l'époque, et évoque à quel point elle se sentait «étrangère dans sa propre famille». «Je vivais la plupart du temps avec ma mère, ce qu'ils (ses frères et soeurs, ndlr) considéraient comme plus facile, mais en réalité, ce n'était pas le cas. Ils ont toujours pensé que ma vie était facile», explique-t-elle, ajoutant qu'elle considérait désormais son frère et sa soeur comme son «ex-frère« et son «ex-soeur».

Ce n'est pas pour autant que la vie de la diva s'est ensuite beaucoup apaisée. Lors de cette interview, elle revient également sur sa relation toxique avec Tommy Mottola, son divorce et, enfin, sa liaison avec le sportif Derek Jeter.