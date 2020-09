Kylie Jenner pose en bikini… pour inciter les Américains à voter

Elle voulait vraiment capter l’attention de ses abonnés. Kylie Jenner a publié sur Instagram une photo d’elle en bikini afin de délivrer un message politique.

Sur la publication, le contraste est saisissant entre les deux clichés de la jeune femme posant en bikini sur un canapé d’extérieur et la légende. «Etes-vous inscrit pour voter ? Cliquez sur le lien dans ma bio… Faisons un plan pour voter tous ensemble», peut-on ainsi lire.

Le lien mentionné renvoie en effet à un formulaire d’inscription sur les listes électorales en vue de l’élection présidentielle du 3 novembre prochain.

Si la méthode de Kylie Jenner pour inciter les Américains à voter peut surprendre, elle illustre l’engagement des stars dans le scrutin. Outre la petite sœur de Kim Kardashian, de nombreuses personnalités publiques incitent leurs fans à s’inscrire sur les listes et n’hésitent pas non plus à faire campagne pour leur candidat préféré – bien souvent démocrate. A l’inverse de la France où ce qui se passe dans l’isoloir reste bien souvent secret, aux Etats-Unis on affiche volontiers son appartenance politique sur les réseaux sociaux, sur sa voiture, devant sa maison...

L’utilisation des réseaux sociaux change également puisqu’elle permet d’attirer un public plus jeune. Il y a quelques jours, Facebook se félicitait d’ailleurs d’avoir aidé 2,5 millions de personnes à s’inscrire sur les listes électorales à travers ses divers réseaux (fils d’actualité, Messenger et Instagram).