Chrissy Teigen et John Legend ont perdu leur bébé

Une tragédie redoutée par tous parents et futurs parents. Le mannequin Chrissy Teigen et le chanteur John Legend ont annoncé la mort de leur troisième enfant, qui devait naître en 2021.

C’est sur les réseaux sociaux que le couple a annoncé la triste nouvelle. Dans un post fort en émotion, Chrissy Teigen partage sa détresse : «nous sommes sous le choc, c’est une douleur profonde, une douleur que nous n’avions jamais ressentie auparavant».

Enceinte de ce troisième enfant, la jeune femme avait été hospitalisée en urgence il y a quelques jours en raison d’une grave hémorragie au niveau du placenta. «Nous n'avons jamais pu arrêter l'hémorragie et donner à notre bébé ce dont il avait besoin, malgré les poches de transfusion. Ce n'était tout simplement pas suffisant», écrit-elle.

Sa grossesse étant avancée, Chrissy Teigen a été contrainte d’accoucher de façon classique. Une épreuve dans l’épreuve. Sur les clichés partagés sur Instagram, on peut ainsi la voir en larmes se préparant à recevoir sa péridurale. Sur une autre photo bouleversante, le couple évidemment très ému enlace tendrement et douloureusement le bébé mort-né.

Un petit garçon prénommé Jack. «Nous n’avions jamais décidé du prénom de nos bébés avant le dernier moment. Mais, pour une raison que nous ignorons, nous avions commencé à appeler ce petit gars dans mon ventre, Jack. Il sera donc toujours Jack pour nous», poursuit la mannequin et présentatrice télé.

Et d’ajouter : «À notre Jack : je suis vraiment désolée que les premiers moments de ta vie aient été si compliqués, que nous n'ayons pas pu te donner le foyer dont tu avais besoin pour survivre. Nous t'aimerons toujours».

Parents de Luna et Miles, Chrissy Teigen et John Legend peuvent compter sur le soutien de leurs proches et de leurs fans, comme en témoigne les nombreux messages postés sous la terrible publication.