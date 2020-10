Mort de Naya Rivera : sa soeur emménage avec son ex-mari et provoque un tollé

Trois mois après la mort tragique de Naya Rivera, qui s'est noyée lors d'une sortie en bateau avec son fils sur le Lac Piru, en Californie, sa petite soeur et son ex-mari viennent de provoquer un véritable tollé sur les réseaux sociaux. En cause ? Leur décision de vivre sous le même toit, qui ne passe pas auprès de certains fans de l'actrice.

Inséparables depuis la disparition de Naya Rivera, Ryan Dorsey et Nickayla Rivera, l'ex-mari et la petite soeur de l'actrice défunte, ont récemment décidé de s'installer ensemble pour élever ensemble le petit Josey, le fils de Ryan et de la défunte actrice de «Glee».

C'est le Daily Mail qui a dévoilé les photos de l'acteur de 37 ans et du mannequin de 25 ans, en plein déménagement dans leur nouvelle demeure de Los Angeles. Une décision qui a immédiatement mis le feu aux poudres auprès des fans de Naya Rivera, obligeant les deux principaux intéressés à se justifier sur les réseaux sociaux.

C'est d'abord Nickayla qui a tenu à mettre les choses au clair dans sa story Instagram. «Pendant le moment le plus sombre de ma vie, la seule chose qui compte pour moi sont mes amis et ma famille. Relever la tête pour mon neveu même si je ne peux pas le faire pour moi. Je me fiche de savoir ce que les gens en pensent puisque personne ne peut voir les moments terribles que nous endurons», a-t-elle notamment écrit.

Quelques heures plus tard, Ryan Dorsey s'est lui aussi exprimé sur la polémique, expliquant qu'il a perdu «près de 10 kilos» depuis le décès de son ex-épouse. «Je n'arrive pas à croire que je vais évoquer ces absurdités [...] C'est tellement triste que nous vivions dans ce monde, où les gens pensent que c'est normal de haïr des gens et de critiquer une famille qui fait face à une tragédie».

«Il m'a demandé si elle pouvait vivre avec nous»

Ryan Dorsey explique également que Josey, son fils de 5 ans, a lui-même demandé à ce que sa tante vive avec lui. «Il m'a dit : 'Je voudrais que TiTi vive avec nous pour toujours'. Parce qu'elle est aujourd'hui comme une mère pour lui. Et parce que j'ai besoin de toute l'aide possible, en tant que parent célibataire qui essaie de construire sa carrière et de survivre à ce désastre avec mon enfant». Sur Twitter, les internautes avaient vivement réagi à cet emménagement, certains soupçonnant même Ryan Dorsey et Nickayla Rivera d'entretenir une relation amoureuse.

«Je ne suis pas sûre que Naya voudrait que sa soeur ait des relations sexuelles avec son ex-mari et devienne la mère de son fils... C'est un 'non' à 100% pour moi. C'est n'importe quoi !», s'est insurgée une internaute.

i’m sure she wouldn’t want her sister sleeping with her ex and then being the kid’s mum...... it’s a 100% no from me. so wrong! — Hanna Molly (@handazarus) September 28, 2020

I’m sorry what pic.twitter.com/VaPJWYhVjL — JUSTICE FOR BREONNA TAYLOR (@YoungJohnBlaze) September 28, 2020