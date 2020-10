Vidéo : le masque en résille de Lana del Rey provoque la colère des internautes

Si l'Association française de normalisation (Afnor) devait se prononcer sur la qualité du masque de Lana del Rey, elle ne serait sans doute pas satisfaite. Venue signer des exemplaires de son recueil de poésie, «Violet bent backwards over the grass», l'artiste s'est présentée dans une librairie de Los Angeles, vendredi 2 octobre, portant un masque de résille. A trous, donc.

La jugeant «irresponsable» en cette période de pandémie, certains fans ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux. Sans compter que Lana del Rey a profité de l'occasion pour lire quelques passages de son livre à l'assistance... baissant son masque au niveau de son menton pour cela.

Why is she at an event with a bunch of people wearing a mesh mask??? I love Lana but this is incredibly irresponsible https://t.co/AXWwZdrxt7

— Amelia (@ameliameshell) October 3, 2020