Dolly Parton de retour dans Playboy pour ses 75 ans ?

Le retour de la une iconique plus de 40 ans plus tard ? La chanteuse Dolly Parton a déclaré qu'elle était prête à revêtir de nouveau le costume de lapin qu'elle avait porté à l'occasion d'un numéro de Playboy dans les années 70.

Ce, pour célébrer ses 75 ans en janvier prochain.

Spécialisée dans la country, Dolly Parton est l'interprète de titres mythiques comme «Jolene» ou «9 to 5». Dans une interview pour Radio 5 Live, elle assure qu'elle serait ravie de ce retour dans Playboy, du moment que celui-ci soit «de bon goût». Son apparition serait d'ailleurs en discussion pour le moment.

