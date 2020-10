Madonna a refusé de faire un album avec David Guetta… parce qu'il est Scorpion

Et si l'astrologie déterminait nos décisions professionnelles ? C'est manifestement ce qui guide la chanteuse Madonna pour choisir ses collaborateurs. Le DJ français David Guetta a révélé que la star lui avait refusé un album parce qu'il était scorpion.

David Guetta a fait cette révélation étonnante aux youtubeurs McFly et Carlito dans une vidéo diffusée le 4 octobre. Le DJ international a raconté plusieurs anecdotes aux deux humoristes, qui devaient tenter de deviner s'il s'agissait d'histoires vraies ou inventées.

«à propos, c’est quoi ton signe astrologique ?»

«Je fais un remix pour Madonna il y a très longtemps et je gagne un Grammy Awards», commence David Guetta dans la vidéo. Avant de poursuivre : «Derrière Madonna m’appelle en me disant qu’elle adore ce remix et qu’elle voudrait me proposer de produire son prochain album». Les deux artistes se retrouvent donc autour d'un déjeuner qui se déroule sans accroc... Jusqu'au moment où Madonna demande à David Guetta : «à propos, c’est quoi ton signe astrologique ?».

«Scorpion», lui répond le DJ. «Là tout d’un coup elle fait une tête... Elle me dit ‘je suis désolée, on ne pourra pas travailler ensemble, c’était un plaisir de te connaitre, au revoir’», raconte David Guetta à McFly et Carlito.

La collaboration entre les deux artistes internationaux n'a donc pas eu lieu pour cette raison étonnante. Nul doute qu'elle aurait donné lieu à un enième tube du DJ frenchie.