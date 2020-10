Romane Serda révèle avoir été violée à 9 ans

Dans son autobiographie qui paraît ce mercredi 7 octobre, Romane Serda livre un secret qu'elle a gardé au fond d'elle durant quarante ans.

Aujourd'hui âgée de 49 ans, la chanteuse a décidé de révéler aux lecteurs, comme à ses proches, l'agression sexuelle dont elle a été victime alors qu'elle n'avait que 9 ans. Un lourd secret que sa mère elle-même n'a découvert qu'à la lecture de «A la vie à l'amour» (Editions Harper Collins).

Alors qu'elle était invitée sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, ce mardi, Cyril Hanouna a lu un extrait de cette autobiographie : «Un jour comme les autres, il me propose de venir jouer chez lui, à la ferme. A peine arrivé là-haut, il me saute dessus, arrache la fermeture éclair de mon short, tente de me pénétrer. J'ai le souffle coupé, le cerveau paralysé. C'est si soudain, si violent que je ne réagis pas tout de suite. Il entre une fois en moi, je me débats, je crie, et dans la bagarre il ne peut s'enfoncer en moi davantage. Je crois...»

L'artiste a ensuite expliqué l'importance de parler de cette agression, qui lui a été infligée par un jeune homme plus âgé qu'elle. «Ça arrive à plein de personnes. Aujourd'hui les langues se délient et je suis heureuse de me rendre compte qu'on peut dire les choses sans honte. C'est important», a-t-elle expliqué.

Celle qui a sorti quatre albums depuis 2004 est aussi revenue sur le comportement du «directeur artistique d'une grande maison de disque» pour qui une collaboration devait forcément passer par une relation sexuelle.

Sur C8, Romane Serda s'est également livrée au sujet de sa vie avec Renaud, dont elle a été la femme pendant six ans. Une histoire qui s'est terminée notamment à cause de l'addiction du chanteur à l'alcool et «tout ce que ça engendre».

"Un verre c'est trop, dix ce n'est pas assez", Romane Serda se confie sur son quotidien avec Renaud et son addiction à l'alcool #TPMP pic.twitter.com/NpiB1ofMUQ — TPMP (@TPMP) October 6, 2020

