Kanye West : 5 milliards de dollars de revenus engrangés en quatre ans ?

Dans un tweet en date du 8 octobre 2020, le rappeur américain Kanye West, improbable candidat à la présidentielle des Etats-Unis, a affirmé être passé d'une dette de 53 millions de dollars à cinq milliards de dollars de revenus engrangés en quatre ans. Mais la presse américaine, qui a mis la main sur sa déclaration de revenus en vue du scrutin 3 novembre prochain, est plus nuancée.

C'est un véritable scoop qu'a obtenu le site web d'information Business Insider.

Premier à avoir révélé les informations financières de Kanye West, ce média américain, qui a d'ailleurs mis la déclaration financière du rappeur en ligne (disponible ICI), a ainsi passé les déclarations de l'époux de Kim Kardashian au peigne fin, avant que celles-ci ne soient largement reprises par le reste de la presse outre-Atlantique.

Kanye West has wide-ranging financial resources that span into the hundreds of millions of dollars, according to a new personal financial disclosure obtained by Insider. @davelevinthal w/ the SCOOP in @Politicsinsider ($) https://t.co/vGmVm8q7AU

Dans le détail, il apparaît ainsi que Kanye West, qui début juillet avait annoncé sa candidature à la présidentielle sous la bannière du «Birthday Party», est à la tête de plusieurs sociétés, dont trois au moins sont valorisées à plus de 50 millions de dollars chacune. Il s'agit de Yeezy LLC, Yeezy Apparel LLC et Yeezy Footwear LLC.

Le rappeur de 43 ans a également dévoilé les montants de ses différents partenariats, dont celui avec l'équipementier Adidas, qu'il estime valoir entre 25 millions de dollars et 50 millions de dollars.

Celui qui le lie à Nike est, lui, valorisé entre 5 et 25 millions de dollars. Kanye West fait en outre état d'un revenu excédentaire de 5 millions de dollars par rapport à l'année dernière provenant de huit sociétés différentes, lesquelles sont spécialisées dans la musique, les vêtements ou encore le marketing.

Au total, et suivant un mode de calcul indéfini, Kanye West a affirmé être passé en quatre ans d'une dette de 53 millions de dollars à cinq milliards de dollars de revenus.

From $53 million in debt to a net worth of $5 billion in 4 years. Thank you, Jesus. I know I fall short, but I repent. I am fully in service to our Lord and Savior Jesus Christ. We are building schools of the future. Thank God for providing the increase. pic.twitter.com/BwEitkOdqD

— ye (@kanyewest) October 8, 2020