Malika Ménard : l’ancienne Miss France confie avoir été agressée sexuellement à l’âge de 5 ans

Dans son livre qui paraîtra le 13 octobre prochain, Malika Ménard confie avoir été victime de «gestes déplacés» durant son enfance.

La jeune femme de 33 ans raconte avoir été agressée à l’âge de5 ans par le fils de sa nounou, qui était lui âgé de 30 ans. «Ce livre (intitulé «Fuck les complexes», ndlr) est sur le rapport au corps. Je n’aurais pas été honnête avec les lecteurs et les lectrices si je n’avais pas évoqué cet événement», a confié dans une interview pour Closer celle qui est désormais journaliste.

«À 5 ans, j’ai réalisé que j’étais une fille. Si j’avais été un garçon, cet homme ne s’en serait pas pris à moi... C’est à ce moment-là que je demande à ma mère de me couper les cheveux très courts et de m’acheter des habits de garçon. Pour ne plus être confrontée à ce genre d’agression».

Malika Ménard explique regretter de ne pas avoir été bien accompagnée à l’époque par ses proches pour l’aider à surmonter ce traumatisme. «Ma mère n’a pas bien géré ce qui s’est passé et elle n’a pas porté plainte. J’aurais aimé être soutenue».

Encouragée par le mouvement #Metoo et les témoignages de plus en plus nombreux de femmes victimes de violences sexuelles, il y a deux ans l’ancienne Miss France a tenté de porter plainte mais n’est pas allée jusqu’au bout du processus. «Je n’étais pas encore prête à me confronter, à raconter l’histoire dans les détails».

Les prises de paroles salvatrices se multiplient

«Les enfants victimes de violences sexuelles ont, au fond du regard, un éclat brisé. Aujourd'hui, Adèle a arraché le bâillon qui la muselait depuis si longtemps. Pour remettre le monde à l'endroit. Pour que d'autres, aussi, se rassurent, trouvent la force d'oser et comprennent que parler est le début d'une certaine consolation. Merci Adèle Haenel » avait posté Flavie Flament au lendemain des révélations de l’actrice en novembre 2019.

L’animatrice, qui avait confié en 2017 dans son live La Consolation avoir été victime de viols durant son enfance conseille à l’entourage des victimes d’être à l’écoute, de repérer les symptômes et «d’expliquer à un enfant que la honte n’est pas de son côté, qu’elle est du côté de son agresseur».