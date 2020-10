Céline Dion : à 52 ans, elle surprend ses fans au naturel

Céline Dion a surpris ses fans en postant, sur son compte Instagram, un cliché sur lequel elle apparaît au naturel, sans une once de maquillage.

A l’occasion de Thanksgiving, célébré ce lundi 12 octobre au Canada, la star québécoise est allée se ressourcer en pleine nature. Sur la photo, on peut la voir en train de profiter des derniers rayons du soleil, le sourire aux lèvres, avec un thermos à la main.

Adepte des looks décalés et extravagants, l’interprète de «Pour que tu m'aimes encore» s’est affichée sans artifices, les cheveux attachés, et vêtue d’une tenue décontractée, pour le plus grand bonheur de ses millions d'abonnés.

«J'adore ton visage», «Très belle», «Ton sourire est trop précieux», «Magnifique», «Tu es la meilleure», peut-on notamment lire dans les commentaires. En pleine pandémie de Covid-19, la diva de 52 ans en a profité pour adresser à ses fans un message bienveillant.

«En ces temps difficiles, il est encore plus important de se rappeler toutes les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants», a écrit en légende la chanteuse, qui a dû interrompre sa tournée mondiale et reporter le début de sa tournée européenne en raison de la crise sanitaire.

«J'espère que vous trouverez des moments de paix, de bonheur et d'amour, aujourd'hui et tous les jours», a-t-elle conclu.