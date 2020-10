Election américaine : Kanye West dévoile son étonnant clip de campagne

Toujours bien décidé à mener sa campagne comme il se doit, le rappeur Kanye West, qui s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle américaine, a dévoilé son clip de campagne dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 octobre.

Un spot de 1 minutes et 22 secondes, dans lequel Kanye West dépeint sa vision de l’Amérique, insistant sur la foi, qui doit selon lui guider l’Amérique. Depuis le début de sa campagne, la star défend des positions conservatrices influencées par le christianisme.

«Quelle est la destinée de l'Amérique ? Qu'est-ce qui est le mieux pour notre nation ? Notre peuple ? Qu'est-ce qui est juste ?», demande-t-il dans son clip, se tenant devant un drapeau américain en noir et blanc. «Nous devons réfléchir à tout ça, ensemble en tant que peuple, pour contempler notre futur, pour être dignes de nos rêves. Nous devons avoir une vision. En tant que peuple, nous raviverons l’attachement de notre Nation à la foi, à ce que notre Constitution appelle le libre exercice de la religion, y compris, bien entendu, la prière. Par la prière, la foi peut être restaurée.»

https://t.co/ZURvTEW9ee we stepping out on faith pic.twitter.com/ypQfooB35w

— ye (@kanyewest) October 12, 2020