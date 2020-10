Laura Smet maman : découvrez le prénom de son petit garçon

Laura Smet nage dans le bonheur. La fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye a donné naissance à un petit garçon prénommé Léo.

Après le deuil et la longue bataille judiciaire qui l’opposait à Laeticia Hallyday, Laura Smet, 36 ans, peut enfin profiter des joies de la maternité. La comédienne et héroïne de la récente série de France 2, «La Garçonne», a accouché de son premier enfant le 7 octobre dans un établissement du 15e arrondissement de Paris.

Le papa de ce petit Léo n’est autre que Raphaël Lancrey-Javal, qu’elle a épousé religieusement en juin 2019. L’homme d’affaires est déjà père d’un adolescent né d’une précédente union.

Pour les deuxième et troisième prénoms, les parents ont choisi Jean qui fait référence à Jean-Philippe Smet, le vrai nom de Johnny Hallyday, et Didier, en hommage au père de Raphaël Lancrey-Javal lui aussi décédé.

Interrogée en juillet dernier sur l’accord qui a été trouvé entre elle et la veuve de Johnny Hallyday, Laeticia, Laura Smet avait répondu sur RTL : «Je vais devenir maman. J'ai envie d'être sereine. Je n'ai pas envie de me bagarrer plus longtemps que ça. Ça ne me regarde pas. Je suis actrice, je réalise des choses. Je n'ai pas du tout envie de passer ma vie à m'occuper de cette histoire qui est quand même sordide».