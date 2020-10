Pourquoi la reine Elizabeth II n'est-elle pas obligée de porter un masque ?

Lors de sa première sortie officielle pour la première fois en sept mois, hier, la reine d'Angleterre ne portait pas de masque. Un fait surprenant, sachant que la souveraine, âgée de 94 ans, est considérée comme personne à risque dans cette épidémie de coronavirus.

La reine Elizabeth II et le prince William, son petit-fils, rendaient visite au Laboratoire des Sciences et Technologies de la Défense près de Salisbury. Sur place, ils ont rencontré une partie des nombreux scientifiques qui font face à l'épidémie de coronavirus.

Précautions de rigueur

Si l'ensemble rose toujours élégant de la reine Elizabeth II, et son chapeau assorti, apportaient une belle touche de couleur dans cette sombre période, un accessoire manquait pour parfaite la tenue, et non des moindres... Le masque.

Le prince William, lui non plus, n'en portait pas. Selon l'expert en royauté Robert Jobson, la reine aurait choisi de ne pas porter un masque afin d'envoyer un message de calme et d'espoir au grand public.

Robert Jobson ajoute qu'Elizabeth II aurait suivi les conseils de ses docteurs, lui assurant qu'il était sans danger de ne pas porter de masque si toutes les autres mesures nécessaires étaient respectées.

Tout a donc été organisé pour que la reine ne prenne aucun risque. Elle est notamment arrivée par hélicoptère, tandis que son petit-fils, lui, arrivait en voiture. De petits groupes de personnes participant à la visite ont été disposés à deux mètres l'un de l'autre afin que la distanciation sociale soit respectée, et les 48 personnes supposées avoir des contacts rapprochés avec le prince ou la reine avaient passé un test Covid.