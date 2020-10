Kourtney Kardashian soutient la candidature de Kanye West et s'attire les foudres des internautes

A quelques jours d'une élection présidentielle sous haute tension, la voix des personnalités publiques n'a jamais été aussi importante. Sur les réseaux sociaux, Kourtney Kardashian a pourtant décidé de poster un selfie sur lequel elle affiche son soutien à Kanye West, s'attirant immédiatement les foudres des internautes.

Sur le cliché en question, la star de 41 ans pose avec une casquette sur laquelle est écrit «Vote for Kanye», accompagné d'un lien renvoyant vers une page de son site lifestyle «Poosh» où sont répertoriés des vêtements et accessoires incitant les Américains à voter. Parmi les produits proposés, un sweatshirt avec l'inscription «Kanye 2020» et la fameuse casquette, ainsi qu'un lien sur le site de campagne du rappeur.

Une initiative jugée choquante et irresponsable par la majorité des internautes, qui ont immédiatement pointé du doigt le comportement de la grande soeur de Kim Kardashian. «Je n'en crois pas mes yeux. Je me fiche de savoir si c'est une erreur ou une blague. Ta plateforme est trop importante pour que tu te permettes de faire quelque chose d'aussi irresponsable. Supprime Kourtney et ne votez pas pour Kanye West, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue», a écrit un internaute.

I had to check for myself I don’t care if this is a mistake or a joke. Your platform is too big for you to do anything irresponsible like this. Fix it @kourtneykardash and do NOT write in or vote for @kanyewest that is the stupidest thing I’ve ever heard pic.twitter.com/YxMhAognwA — Kameron Michaels (@KameronMichaels) October 16, 2020

«Imaginez vous à quel point ces femmes sont influentes. Même si c'est une blague, combien de personnes vont gâcher leur vote pour Kanye West parce que Kourtney Kardashian leur a dit de le faire sur Instagram ?», a déploré un autre internaute.

Think of how influential these women are. Even if it is a joke, how many people are going to throw their vote away on Kanye West because Kourtney Kardashian told them to on Instagram? — liv van cise (@scoutvc) October 17, 2020

@kourtneykardash do better , do you think your children will enjoy seeing their mother deliberately trying to throw away the most important election of their future , are a few million dollars really worth more than that? you’re fucking rich , just relax and be selfless , please. — Conrad (@EsotericallyMoi) October 17, 2020

kourtney kardashian posting an insta story to her 102 MILLION followers encouraging them to vote for kanye is one of the most irresponsible, egregious and reckless uses of that family’s platform that i’ve ever seen. — A.J. (@ajhisnandez) October 16, 2020

Des messages qui se sont multipliés sur les réseaux sociaux, au point que la belle-soeur de Kanye West a finalement décidé de supprimer les produits en question sur la page de son site, sans pour autant s'expliquer auprès de ses 102 millions d'abonnés.

Une candidature très controversée

Depuis l'annonce de sa candidature à la présidentielle en juillet dernier, Kanye West ne cesse de faire parler de lui et avait même fondu en larmes lors de son premier meeting de campagne en Caroline du sud, en évoquant l'avortement. Une candidature qui dérange fortement les Américains, certains accusant le rappeur de vouloir fausser les votes pour faire gagner l'élection à Donald Trump.