Aya Nakamura officialise son couple avec son producteur

Si elle évoque souvent sa vision de l'amour dans ses chansons, Aya Nakamura ne s'était jamais affichée en couple sur les réseaux sociaux. Ce dimanche 18 octobre, l'artiste a finalement décidé de sauter le pas en officialisant sa relation avec son compagnon, qui n'est autre que son producteur.

C'est en «story» de sa page Instagram qu'Aya Nakamura a publié deux clichés sur lesquels elle enlace un certain Vladimir Boudnikoff, un producteur qui a collaboré avec de nombreux artistes. «Mon lossa», écrit-elle en légende de l'une des photos, un terme qui peut s'employer de manière affective.

Une officialisation qui prouve par la même occasion que l'histoire d'amour très tumultueuse entre la chanteuse de 25 ans et le rappeur Niska est bel et bien terminée. Maman d'une petite fille de 4 ans prénommée Aïcha, Aya Nakamura avait évoqué il y a quelques mois sur le plateau de «C à vous» son désir de la protéger des projecteurs. «J'essaie de la préserver parce que c'est une petite fille comme toutes les petites filles. Je pense que c'est important pour elle d'être une petite fille et pas la fille d'Aya Nakamura».