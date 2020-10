«C'est fou ce qu'elles peuvent dire comme conneries» : Maïwenn s'en prend aux féministes et défend Polanski

La réalisatrice Maïwenn, a expliqué sa vision du féminisme dans une interview accordée à Paris Match, s'attirant les foudres des internautes choqués par ses prises de position.

La jeune femme a ainsi évoqué le féminisme et ses partisanes, dont elle ne comprend visiblement pas le combat. «C’est fou ce qu’elles peuvent dire comme conneries, ces derniers temps ! Ce sont des femmes qui n’aiment pas les hommes, c’est clair, et qui sont à l’origine de dommages collatéraux très graves. Moi, je suis pour dire aux hommes à quel point on les aime. Il faut arrêter de dire que ce sont tous des pervers !», lance Maïwenn dans cette interview.

«J’espère que les hommes me siffleront dans la rue toute ma vie»

Tout comme Catherine Deneuve, Maïwenn ne voit aucun problème à être importunée dans la rue. «J’espère que les hommes me siffleront dans la rue toute ma vie. Je ne me suis jamais sentie offensée parce qu’un homme portait un regard bestial sur moi. Au contraire, je prends ça comme un compliment», affirme-t-elle.

La conversation a rapidement dévié sur les César, Roman Polanski et Adèle Haenel, qui s'était levée et avait quitté la salle pour protester contre le prix attribué au réalisateur durant la cérémonie. «Polanski a reçu un prix pour un film formidable, où est le problème ? On ne lui a pas non plus décerné un prix Nobel ! Adèle Haenel doit avoir un gros bobo quelque part, pour être partie comme elle l’a fait», déclare Maïwenn.

«Toute cette clique de féministes n’a réussi qu’à faire du mal à la victime de Polanski qui, depuis quarante ans, ne demande qu’une chose : qu’on lui fiche la paix !», ajoute-t-elle.

Pour Maïwenn, la victime a sa part de responsabilité. «Si j’accepte de me rendre dans la chambre d’un homme à 1 heure du matin, je me doute bien que ce n’est pas pour parler d’un rôle !», estime la réalisatrice et actrice.

Devant ces propos polémiques, de nombreux internautes ont réagi, choqués par les arguments de la réalisatrice.

très très déçue par maïwenn. — datsspooky (@datsmathilde_) October 22, 2020

Un comble pour celle qui a réalisé « Mon Roi » ...





Déçue de Maïwenn. Oui, j'apprécie ses films. Mais ses propos en tant que femme, sont hélas, à vomir. https://t.co/vTNRNeO67Y — Laura PopCorn (@universe_laura) October 22, 2020