Matthew McConaughey révèle avoir été victime d’abus sexuel dans sa jeunesse

L’autobiographie de Matthew McConaughey, «Greenlights» affole la presse internationale depuis sa sortie, le 20 octobre dernier. L’acteur y révèle avoir été victime d’abus sexuels alors qu’il n’avait que 15 ans.

L’acteur de 50 ans, oscarisé pour son rôle dans «Dallas Buyers Club», y explique notamment que sa première relation sexuelle n’était pas consentie : «On m’a fait chanter alors que j’avais 15 ans pour avoir ma première relation sexuelle». «J’étais certain d’aller en Enfer pour avoir eu une relation sexuelle avant le mariage. Aujourd’hui, je suis certain que ce ne sera pas le cas», écrit-il, rapporte le média américain Variety.

Plus tard, à ses 18 ans, il aurait également été agressé par un homme, alors qu’il était inconscient à l’arrière d’une fourgonnette, sans donner plus de détail sur ces violences. L’acteur assure toutefois ne pas se considérer comme une victime, et affirme «j’ai beaucoup de preuves que le monde complote pour me rendre heureux.»

Matthew McConaughey raconte différentes étapes de son passé dans cette autobiographie, qu’il classe par couleurs : rouge, jaune et vert, en référence à des moments où il a dû s’arrêter, faire une pause ou avancer, comme pour un feu tricolore, explique Variety. Il détaille pour chacun de ces passages les leçons qu’il en a tirées. Il a donc décidé d’intituler son livre «Greenlights», en référence aux moments qui l’ont fait avancer.