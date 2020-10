Nabilla répond à la polémique sur Mila

Mêlée à une nouvelle polémique, Nabilla s'est expliquée sur Twitter. Le journaliste Patrick Cohen est revenu sur un de ses tweets en pleine affaire Mila.

En janvier 2020, Mila, une adolescente de 16 ans, avait qualifié l'islam de «religion de merde», entre autres. Nabilla avait réagi à ces propos sur Twitter, en commentant ces paroles avec des emojis qui vomissent. Sur le plateau de C à vous, lundi 19 octobre, Patrick Cohen a pointé du doigt ceux qui ont «dénoncé sur les plateaux télé» la jeune Mila, menacée de mort et de viol depuis la diffusion de sa vidéo polémique, mais aussi Nabilla qui l'a «vomie dans un tweet». Son coup de gueule n'est pas passé inaperçu et a fait réagir les internautes, puis la principale intéressée.

Nabilla a ainsi tenu à répondre par le biais de son compte Twitter. «Chers journalistes et détracteurs , je n’ai pas vomi sur cette jeune femme mais sur ses propos qui m’ont énormément blessée, moi, mais aussi les musulmans du monde entier. Respectons les croyances des autres, sans porter aucun jugement de valeur. Condamnons tout acte extrémiste !», a écrit la jeune femme pour sa défense.

Chers journalistes et détracteurs , je n’ai pas vomi sur cette jeune femme mais sur ses propos qui m’ont énormément blessée, moi, mais aussi les musulmans du monde entier. Respectons les croyances des autres, sans porter aucun jugement de valeur. Condamnons tout acte extrémiste ! https://t.co/nvbloQc5SJ — Nabilla Vergara (@Nabilla) October 23, 2020

Le même jour, Nabilla a développé son point de vue sur Snapchat. «Je ne regrette pas ce tweet, déclare d'abord Nabilla. Les propos de cette jeune femme sont à vomir. Je ne la connais pas, je ne la critique pas, je parle uniquement des propos qu'elle a tenus. Ces propos m'ont énormément blessée moi et les musulmans du monde entier.»

«On ne critique pas les religions des autres»

«Je suis issue d'une famille musulmane. Mon père est musulman, ma grand-mère et mon grand-père sont musulmans, ma mère est chrétienne. Je respecte les deux religions. Ma maman n'a jamais dénigré les musulmans, pourtant elle est chrétienne. Mon papa musulman n'a jamais dénigré ni les chrétiens ni les juifs ni aucune autre religion», a ajouté la jeune femme.

Nabilla est également revenue sur la liberté de croire en ce que l'on veut : «On est en France, dans un pays laïc. On ne critique pas les religions des autres. Qu'on soit juif, bouddhiste, chrétien, musulman, qu'on croit aux fleurs, qu'on ne croit pas en dieu du tout, on ne critique pas les croyances des autres. On laisse les gens libres, ils ont le droit de croire en ce qu'ils veulent.»

Enfin, si elle ne regrette pas son tweet, la star assure malgré tout qu'elle «pardonne sans souci» à la jeune Mila. «Je ne la connais pas, c'est peut-être quelqu'un de très bien. Peut-être qu'elle a dérapé, qu'elle ne voulait pas dire ça, lance-t-elle. Elle est assez jeune», conclut-elle.