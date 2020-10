Shy'm annonce sa grossesse dans son nouveau clip

Une jolie surprise ! La chanteuse Shy'm a révélé être enceinte de son premier enfant dans son nouveau clip «Boy».

La jeune femme a publié sur ses réseaux et les plate-formes vidéo ce nouveau titre, annonciateur d'un futur album. Et coup de théâtre, à la fin du clip, on découvre le ventre arrondi de la chanteuse. Plus encore, une fois la vidéo terminée, quelques secondes d'images privées montrant Shy'm carressant son baby bump sont dévoilées.

«C’est non sans excitation et sans émotion que je pose ça là : BOY, mon nouveau single. (C’est bon de vous retrouver. Et pour le reste, je n’ai pas encore les mots)», écrit la star, visiblement très émue de retrouver ses fans avec une telle double-annonce.