Vidéo : Adele évoque avec humour sa perte de poids pendant un talk-show

Présentatrice de l'émission Saturday Night Live le temps d'une soirée, la chanteuse Adele a évoqué non sans humour sa perte vertigineuse de poids.

En octobre dernier, l'artiste britannique était réapparue avec 19 kilos en moins, selon The Mirror. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'avait pas abordé le sujet en public.

Reconnaissant que son physique est aujourd'hui «un poil différent», la chanteuse a précisé à l'antenne : «Je sais que j'ai l'air vraiment, vraiment différente depuis que vous m'avez vue pour la dernière fois. Mais en fait, à cause de toutes les restrictions de Covid et de toutes les interdictions de voyager... J'ai dû voyager léger ! Je ne pouvais emmener qu'une moitié de moi-même. Et c'est la moitié que j'ai choisie !».

Cette prise de parole a été saluée par ses fans sur les réseaux sociaux, et ils ont été nombreux à la féliciter de ce changement de vie et d'apparence.