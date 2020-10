Kim Kardashian : un hologramme de son père décédé offert par Kanye West

Kanye West ne manque pas d'imagination - et d'argent - lorsqu'il s'agit de faire plaisir à son épouse, Kim Kardashian. Pour le 40e anniversaire de la star, le rappeur a «ressuscité» son père décédé, Robert Kardashian, en hologramme.

«Pour mon anniversaire, Kanye m'a offert le plus beau cadeau de ma vie. Une surprise spéciale du paradis. Un hologramme de mon père. Cela semble tellement réel ! Nous l'avons regardé encore et encore, emplis d'émotion», a tweeté Kim Kardashian.

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020