Lady Gaga publie une vidéo pour inciter les Américains à voter

Lady Gaga a choisi une façon ludique de capter l'attention des Américains afin de les appeler à aller voter le 3 novembre prochain. Pour l'occasion, la star a choisi de revisiter ses tenues les plus iconiques.

De la robe en viande qui avait scandale au MTV award de 2010 au look country de Ally dans le film «A star is Born» en passant par le cultissime trikini bleu de «Poker Face», la star arbore les tenues les plus iconiques de sa carrière dans une vidéo de 2 minutes et 51 secondes publiée sur son compte Twitter vendredi. Mais c'est surtout un message fort qu'elle cherche à délivrer à travers cette vidéo, appelant ses concitoyens à se rendre aux urnes pour changer les choses.

Après avoir félicité tous ceux qui ont déjà été voter, elle appelle les «fatigués», les «frustrés» à faire entendre leur voix. «Vous devez aller voter!», lance Lady Gaga. Avant d'insister encore : «Pour changer le système ou si vous voulez que le pays soit différent de ce qu'il est actuellement, vous devez voter pour cette élection».

L'artiste a acompagné sa publication d'un lien vers le site de vote en ligne américain.