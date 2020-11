L'acteur Eddie Hassell est mort tué par balle

Vous l'avez peut-être vu dans «Surface» ou «The Kids Are Alright». L'acteur américain Eddie Hassell est mort dimanche 1er novembre, au cours d'une fusillade au Texas, à seulement 30 ans.

La nouvelle a été relayée par le site américain TMZ. Selon son agent, Eddie Hassell est mort après avoir reçu une balle dans l'estomac, alors qu'il sortait de l'appartement de sa petite amie.

Toujours selon l'agent, Hassell se serait retrouvé au coeur d'une tentative de vol de voiture. Une enquête est en cours. Pour l'instant, aucun suspect n'a été identifié.

Plusieurs petits rôles

Hassell est surtout connu pour deux rôles : celui de Clay dans The Kids Are Alright, long-métrage nommé aux Oscars en 2011, et celui de Phil Nance dans la série NBC Surface.

L'acteur de 30 ans est également apparu dans Devious Maids, Jobs, et House of Dust.