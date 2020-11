Megan Fox s’emporte violemment contre son ex, Brian Austin Green, sur Instagram

La séparation entre Megan Fox et Brian Austin Green vire au pugilat. La comédienne s’est lancée dans une critique acerbe de son ex sur Instagram, après qu’il a publié une photo de lui en costume d’Halloween.

Quel est le problème exactement ? Dans le cliché original, l’acteur qui incarnait David Silver dans la série Beverly Hills avait laissé apparaître l’un des fils du couple, Journey, lui aussi dans son déguisement. Ce qui a eu pour effet de mettre Megan Fox dans une rage folle. En commentaire de la photo publié sur Instagram, celle qui est désormais en couple avec le rappeur Machine Gun Kelly s’est lancée dans un véritable règlement de compte avec le père de ses enfants.

(capture d’écran réalisée par TMZ.com)

«Pourquoi Journey doit-il figurer sur cette photo ? Ce n’est pas difficile pourtant de les sortir du cadre. Ou de choisir un cliché sur lequel il ne figure pas. Moi aussi j’ai passé un super Halloween et pourtant tu remarqueras qu’ils sont absents sur mes réseaux sociaux. Je sais que tu aimes tes enfants. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas t’empêcher de les utiliser pour apparaître sur Instagram. Tu es obsédé par l’idée de prouver que je suis une mère absente et que toi à l’inverse tu es ce père dévoué à l’infini, le père de l’année. Tu les as la moitié de l’année. Félicitations tu es vraiment un être humain remarquable ! Pourquoi as-tu besoin d'Internet pour te rappeler ce qui devrait être une pure évidence, à savoir que tes enfants t’aiment ?», a-t-elle écrit.

Sans répondre frontalement à Megan Fox, Brian Austin Green a joué l’apaisement, et a redimensionné sa photo afin que son fils n’y apparaisse plus.

Mais les fans de l’acteur de 47 ans, eux, n’en sont pas restés là, critiquant la réaction disproportionnée de son ex-femme. «C’est drôle parce que c’est elle qui postait des photos des enfants il y a deux ans et aussi lors d’une journée à Disneyland il n’y a pas si longtemps, mais toi, tu n’as pas le droit de le faire ? Quelle blague !», a notamment réagi l’un d’eux.