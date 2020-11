Britney Spears : ses fans inquiets après une vidéo où elle tente de les rassurer

Dans une vidéo publiée sur Instagram, hier, Britney Spears voulait rassurer ses fans sur sa santé physique et mentale. Mais à lire les commentaires, elle n’a pas (du tout) réussi à les convaincre.

Il faut dire que l’interprète de Toxic ne semble pas totalement convaincue par ses propres propos, avec une voix peu assurée, un débit de parole très rapide, et l’impression qu’elle ne croit pas une seconde à ce qu’elle dit.

«Salut je sais qu’il y a eu récemment beaucoup de commentaires et plein de gens qui ont dit des choses sur moi mais je voulais juste vous faire savoir que je vais très bien, je n’ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Je vous envoie des prières des pensées et évidemment beaucoup d’amour», clame-t-elle. Une vidéo vue plus de 2 millions de fois quelques heures seulement après sa publication.

Britney Spears tente de répondre au mouvement #FreeBritney initié par des fans persuadés que la chanteuse – qui est sous tutelle depuis 2008 – est retenue chez elle contre son gré. Selon eux, celle qui fêtera ses 39 ans le 2 décembre prochain ne reçoit pas les soins nécessaires, et serait aujourd'hui l'otage de son entourage. Ses vidéos publiées sur les réseaux sociaux seraient autant d’appels à l’aide codés. En octobre dernier, son avocat – qui tente d’obtenir la fin de la tutelle devant la justice – avait décrit la jeune femme comme «un patient comateux». Des propos qui ne font qu’alimenter le mouvement #FreeBritney.

Quoiqu’il en soit, les commentaires liés à la vidéo montrent que Britney Spears n’a pas réussi à calmer les craintes d’une large partie de ses fans. «Personne ne voit le point noir sur sa main ? C’est le signe qu’elle a été kidnappée. Renseignez-vous», peut-on lire. «Tu ne sembles pas être heureuse OU en bonne santé», commente un autre. «Elle a l’air drogué», affirme un internaute. La chanteuse va devoir trouver un autre moyen pour rassurer ses admirateurs.