Wesley Snipes évoque son séjour en prison et sa nouvelle vie

Une star déchue sur le retour ? Alors qu'il joue dans la suite du film «un prince à New York» avec Eddie Murphy, qui devrait sortir aux alentours des fêtes de fin d'année, Wesley Snipes est revenu sur des moments difficiles de sa vie.

Et bien entendu, son passage de deux ans et demi en prison pour fraude fiscale était une question obligatoire. Dans son interview donnée au Guardian le 1er novembre, il explique y avoir appris «la valeur du temps, et comment nous le gaspillons souvent». «Je comprends tellement plus. Et si deux ans et demi de ma vie étaient de la méditation et de l'isolement dans ce camp sur les 100 ans que je compte vivre, c'est une bonne affaire», assure-t-il au média britannique.

L'ancienne star a également démenti les allégations à son encontre concernant son comportement sur les tournages. Son ancien partenaire à l'écran Patton Oswalt avait expliqué qu'il était très difficile à vivre et qu'il avait même essayé d'étrangler David Goyer, le réalisateur de Blade. Selon Wesley Snipes, si cela était arrivé, il y aurait eu plus de vagues : «un homme noir avec des muscles qui étrangle le réalisateur d'un film termine en prison, je vous le garantis».

Ce n'est pas les seules démêlées que l'acteur a eues avec la justice. En 1991, il avait par exemple été arrêté et accusé à tort d'avoir volé une voiture. Lors de son arrestation, le policier s'était agenouillé sur son cou, ce qui n'est pas sans rappeler la mort de George Floyd à l'été 2020. «Ce n'était pas que le genou sur mon cou, j'avais un pistolet pointé sur ma tête. Ils ont fait ce qui était la procédure standard à cette époque à Los Angeles», explique-t-il, racontant que ce genre de chose lui est arrivé plusieurs fois.

Outre son passif, Wesley Snipes continue donc de se retrouver à l'écran, et il a monté une sorte de «société secrète» pour des personnes aux multiples talents. S'il ne donne pas de noms, il explique que les membres peuvent «être sénateur la journée et joueur de guitare dans un groupe de rock». En attendant, il sera de retour sur les écrans dans Coming 2 America le 18 décembre prochain sur Amazon Prime.