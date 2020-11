Shannen Doherty : atteinte d’un cancer, l’actrice ne veut plus que les fans prient pour elle

C’est avec émotion que Shannen Doherty avait annoncé en février être victime d’une rechute de son cancer du sein qu’elle combat depuis 2015, et aujourd’hui diagnostiqué en stade IV. Mais l’ex-star de «Beverly Hills» affirme se sentir bien et aimerait que ses fans arrêtent de prier pour elle.

Elle fait preuve de courage et ne souhaite pas que l’on s’apitoie sur son sort, alors que le monde entier lutte contre une crise sanitaire.

«J'adore que les gens me disent qu'ils prient pour moi, et tout le reste, mais il y a un moment où tu finis par te dire «Je m'en sors bien. Je vais bien» (…). Il y a beaucoup de gens dans le monde qui auraient davantage besoin de prières, alors que je me sens en pleine forme. Je me sens même mieux que ça. Je me sens forte et en bonne santé, et confiante et heureuse», a avoué l’actrice de «Charmed» dans une interview avec sa grande amie, la comédienne Sarah Michelle Gellar («Buffy contre les vampires»), pour «Entertainment Tonight».

Shannen Doherty a par ailleurs ajouté qu’elle était suivie par «une équipe médicale formidable», et a tenté de rassurer ses fans inquiets dont elle est très proche, notamment sur les réseaux sociaux.

«Si je continue à parler de mon histoire, c’est parce que je veux vraiment contribuer à l’éducation et la sensibilisation sur le cancer, tout en aidant à récolter plus d’argent. Et puis j’aimerais vraiment que les gens arrêtent de penser, quand ils entendent cancer de stade IV, que la personne est très malade, ne tient plus debout», a-t-elle détaillé au cours de l’entretien.

L’interprète de Brenda Walsh dans «Beverly Hills» peut compter sur le soutien de ses proches et de son mari, le photographe Kurt Iswarienko, qui n’a jamais baissé les bras.