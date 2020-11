Brad Pitt veut faire la paix avec Angelina Jolie pour la garde de leurs enfants

D'après le tabloïd The Sun, Brad Pitt tente de faire la paix avec son ex-femme Angelina Jolie. Les deux acteurs se disputent depuis plusieurs années la garde de leurs six enfants.

Le début de la réconciliation ? Brad Pitt a été aperçu la semaine dernière au domicile d'Angelina Jolie et de leurs six enfants, à Los Angeles. « Il est resté pendant environ une heure et demie, et il reparti via une sortie privée qu'il n'utilise jamais d'habitude. Il faisait clairement tout pour éviter d'être vu », rapporte une source anonyme au tabloïd anglais The Sun.

Selon cette source, l'acteur de 56 ans tente de se rapprocher de son ex-femme pour résoudre le problème de la garde de leurs enfants. Ce conflit les oppose depuis maintenant quatre ans.

«Une sorte de paix»

Rencontrés sur le tournage de Mr & Mrs Smith, Angelina Jolie et Brad Pitt ont formé pendant onze ans l'un des couples les plus emblématiques d'Hollywood. S'ils se sont séparés en 2016, leur divorce n'a été prononcé qu'en 2019. La procédure judiciaire n'est toutefois pas terminée : les deux acteurs continuent de se battre pour la garde de Maddox (19 ans), Pax (16 ans), Zahara (15 ans), Shiloh (14 ans), et les jumeaux Vivienne et Knox (12 ans).

« Cette dispute dure depuis bien trop longtemps, et le plus grand souhait de Brad est qu'Angelina et lui puissent résoudre le problème en dehors du tribunal », renchérit la source. « Il veut conclure une sorte de paix, pour le bien-être des enfants, mais aussi pour le sien et celui d'Angelina. »