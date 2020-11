Qui est Doug Emhoff, le mari de Kamala Harris et premier «second gentleman» de l’histoire ?

Une première pour l'histoire des Etats-Unis. A l'investiture de Joe Biden et Kamala Harris le 20 janvier 2021, Douglas Emhoff deviendra le premier époux d'une vice-présidente et aura donc le statut de «second gentleman».

Grand avocat dans l'un des plus gros cabinets mondiaux, DLA Piper, Douglas Emhoff s'est mis en congé à l'orée de la campagne de 2020. Un geste, parmi d'autres, qui ont contribué à fabriquer son image de «gentleman», bientôt propulsé au-devant de la scène politique.

Amateur de golf, «Doug» est pourtant peu familier au départ des milieux de Washington, dans lesquels il s'apprête pourtant à baigner. Mari aimant, il s'est affiché comme un grand supporter de la campagne de Kamala Harris, qui deviendra la première femme noire vice-présidente. Après l'annonce de la victoire, ce 7 novembre, «Doug» a posté un cliché de lui et sa compagne enlacée, avec un tendre mot : «si fier de toi».

So proud of you. pic.twitter.com/Orb1ISe0dU — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) November 7, 2020

UN DUO SOUDE

Né en 1964 à Brooklyn, dans une famille juive de New York, Doug Emhoff a étudié le droit à l'Université de Californie.

Déjà père de deux enfants, Cole (26 ans) et Ella (21 ans), il a divorcé de sa première épouse en 2008 avec qui il a gardé une très bonne relation. En 2013, il a accepté de participer à un «blind date» avec celle qui était alors procureure de générale de Californie. Kamala Harris est alors elle aussi mère célibataire de deux enfants. Doug Emhoff tombe complètement sous son charme. Un an plus tard, il lui demande sa main. Le couple se marie le 22 août 2014 au palais de justice de Santa Barbara.

Le couple, extrêmement soudé, élève aujourd'hui sa famille recomposée. Doug Emhoff apparaît comme un mari dévoué, toujours prêt à offrir son épaule à Kamala Harris.

En juin 2019, alors qu'un activiste avait saisi le micro de la candidate lors d'une Convention démocrate, il s'était interposé pour la protéger d'une éventuelle agression.

A la Maison Blanche, Doug Emhoff a annoncé qu'il s'engagerait sur les questions d'accès à la justice pour les plus précaires.