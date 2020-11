Vidéo : Jennifer Lawrence court en pyjama dans les rues de Boston après la victoire de Joe Biden

Au terme d'un long suspens de plusieurs jours, Joe Biden est finalement désigné comme celui qui deviendra le 46ème président des Etats-Unis. De nombreuses personnalités ont manifesté leur joie, à l'instar de l'icône d'Hunger Games Jennifer Lawrence.

Ivre de bonheur, l'actrice américaine a posté une vidéo sur son compte Twitter, dans laquelle elle court en pyjama rose et masque léopard dans les rues de Boston.

Had no choice but to throw a party for 1 #comeonbostonletsparty pic.twitter.com/qvSEVip0Mh

— Jennifer Lawrence - Represent.Us (@JLawrence_RepUs) November 7, 2020