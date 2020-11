Baptiste Giabiconi : «la créativité c’est la liberté»

Le mannequin français Baptiste Giabiconi, qui a travaillé aux côtés de grands noms de la mode, dont l'iconique créateur Karl Lagerfeld, s’est lancé un nouveau défi : réaliser une collection capsule de sous-vêtements masculins.

Pour la saison Printemps/Eté 2021, la célèbre marque de lingerie Aubade a donné carte blanche au modèle de 30 ans pour imaginer une mini-ligne de boxers, qui seront mis en vente à la fin du mois de novembre.

Comment est née cette collaboration avec Aubade ?

Elle s’est faite très naturellement. Les équipes ont reçu une demande de la part d’Aubade, puis nous nous sommes rencontrés dans leur bureau à Paris. Le feeling est passé. Et pour mes premiers pas en tant que designer, je souhaitais m’associer à une belle marque, qui représente la séduction, la sensualité, et le savoir-faire.

La thématique de la collection est orientée vers le tatouage. Pouvez-vous nous expliquer ce choix ?

Le tatouage c’est une expression, un art. Je suis totalement fan. Beaucoup d’hommes sont freinés par le tatouage pour des questions professionnelles, alors je me suis dit que cela pourrait rendre le tatouage accessible. Les sous-vêtements c’est notre petit jardin secret.

Il s’agit d’une nouvelle forme de boxer. En quoi est-elle différente des autres coupes ?

C’est un «trunck». Sa particularité c’est qu’il plus court. Il est très agréable à porter et je trouve qu’il s’adapte parfaitement à mon style vestimentaire.

©Aubade

Chaque pièce sera vendue 35 euros. Au regard des prix habituels de la marque, ce n’est pas très excessif et ça reste accessible. C’était l’un de vos objectifs ?

C’était en effet l’une de mes priorités. Je voulais que les modèles soient accessibles et permettre au plus grand nombre d’acheter un sous-vêtement de grande qualité. Je souhaitais aussi que Mesdames puissent trouver facilement un cadeau pour leur compagnon. Un sous-vêtement au pied du sapin ça fait toujours plaisir. Et puis ce n’est pas un cadeau éphémère, c’est un présent que l’on peut utiliser tout au long de l’année.

Les couleurs dominantes sont le rouge, le noir, et le blanc. Ces coloris ont-ils une signification particulière à vos yeux ?

Le noir pour l’élégance, le blanc pour le classique et le rouge pour le peps. Ce sont des contrastes mais en même temps ces coloris sont complémentaires, j’aime ce mélange. Puis ce sont des couleurs de base qui vont avec toutes les carnations.

©Aubade

Que représente pour vous la créativité ?

La créativité c’est la liberté. Pour créer, il faut être libre et sûr de soi.

Vous souvenez-vous de votre premier shooting photo en sous-vêtements ?

Je ne peux pas l'oublier. Mon premier shooting en sous-vêtements c'était avec Karl Lagerfeld. C'était incroyable, j’en garde un souvenir indélébile.

Vidéo : l'interview "Première fois" du mannequin Baptiste Giabiconi, égérie de Karl Lagerfeld, à l'occasion de la sortie de son livre "Karl et moi", chez @robert_laffont pic.twitter.com/3EAYfSPxE8 — CNEWS (@CNEWS) February 27, 2020

Pensez-vous que, bien qu’ils soient non apparents, les sous-vêtements peuvent aider à avoir plus confiance en soi ?

Complètement. Quand on se sent bien dans ses dessous, on se sent mieux dans son corps.

Comment choisissez-vous les vôtres ?

D’abord en fonction du confort, c’est important à 1000%, puis l’esthétique, c’est la cerise sur le gâteau.

Pourquoi les slips n’ont-ils plus vraiment la cote auprès des hommes ?

Je pense que c’est une question de mode. De nouvelles formes sont apparues sur le marché et elles ont détrôné le slip. Mais c'est dommage, car je trouve que les slips sont extrêmement esthétiques sur le corps d’un homme.

©Aubade

Quels sont vos conseils pour bien choisir ses dessous ?

Il faut d’abord toucher la matière, puis regarder la coupe, et le choisir au coup de cœur.

Pensez-vous créer votre propre marque ?

Oui, et j’y travaille déjà.